Країна-агресор намагалася проштовхнути концепцію "багатополярного світу".

Під час 46-ї Консультативної наради з питань Договору про Антарктику низка країн не дозволила впровадження політичних ініціатив Росії, які мають відношення до видобутку корисних копалин на крижаному континенті, що наразі заборонено, - за це РФ та Китай помстилися, заблокувавши природоохоронні ініціативи.

"Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу Консультативної сторони Договору, а отже і права голосу в рішеннях щодо Антарктики. Також заблокована концепція "багатополярного світу", яку Росія хоче впровадити замість концепцій міжнародного права та світового порядку", - розповіли у Національному антарктичному центрі України з посиланням на директора установи Євгена Дикого.

За словами керівника центра, вказані заходи прийняті за підсумками 46-ї Консультативної наради з питань Договору про Антарктику, яка завершилася 30 травня в Індії.

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За даними Дикого, РФ другий рік активно лобіює надання Білорусі статусу Консультативної сторони Договору, хоча та має лише сезонну станцію в Антарктиці. Як пояснив керівник, цей статус дає право голосу та вето під час прийняття рішень Договору, які ухвалюються лише консенсусом.

"Звісно, ми заблокували це рішення, адже Білорусь продовжує підтримувати військову агресію РФ проти України й співпрацює з науковими установами окупованого Криму, зокрема з досліджень Антарктики. Ба більш: ми домоглися, щоб у документах наради офіційно записали причину, чому РБ не потрапила до "антарктичного клубу", хоча РФ та Китай наполягали на "деполітизації" цього питання", – пояснив очільник Центру.

За його словами, також не отримала підтримку й концепція "багатополярного світу" РФ про необхідність врахування в Антарктиці "особливих культурних моделей" різних країн, адже весь світ уже побачив наслідки впровадження такої політики в Україні.

Як йдеться у повідомленні, натомість РФ та її головний антарктичний союзник Китай заблокували резолюції щодо гендерної рівності та природоохоронних питань. Зокрема, йдеться про низку ініціатив, які важливі для збереження природи Антарктики. Це створення нового району під особливою охороною неподалік української станції "Академік Вернадський": на островах та узбережжі континенту. Ця амбітна українська ініціатива передбачає додатковий захист вразливих ділянок, на які негативно може вплинути антарктичний туризм що зараз стрімко розвивається.

Також РФ та Китай заблокували надання імператорському пінгвіну статусу охоронюваного виду. Річ у тому, що результати десятирічного моніторингу колоній цих птахів засвідчили, що вони стрімко скорочуються. А моделювання показує, що імператорський пінгвін може опинитися на межі повного зникнення до кінця цього століття. Окрім того, вказані дві країни заблокували ініціативу щодо запобігання поширенню мікропластика, який забруднює унікальну природу Антарктики.

Як зазначив Дикий, РФ на блокування політичних питань відповіла зупинкою природоохоронних ініціатив, що підтверджує справжні наміри її присутності в Антарктиці – добуток корисних копалин. Зараз він заборонений, але, на думку фахівця, за 20 років ситуація може змінитися.

"У західній пресі вже є повідомлення, що РФ виявила в Антарктиці величезні запаси газу та нафти й може націлитися на їхній видобуток. Очевидно, що ми наближаємося до великої світової битви за ресурси крижаного континенту. Про це, зокрема, свідчить ініціатива з приєднання до Договору Саудівської Аравії – це теж одна з подій 46-ї наради", – розповів експерт.

Він окремо наголосив, що в такій ситуації присутність України як Консультативної сторони Договору дуже заважає Росії.

"Щоб позбутися нас, агресор почав велику інформаційну кампанію в Україні. В нашому суспільстві намагаються сформувати думку, що треба відмовитися від Антарктиди "заради дронів" – хоча кошти на українську антарктичну програму виділяються з окремої, невійськової частини держбюджету й перерозподілені на оборону не можуть бути засадничо. Натомість сама РФ анонсувала мільярдні інвестиції для роботи в Антарктиці на наступні два роки, та ще й засекретила обсяг цих видатків на одному рівні із військовими витратами", – сказав директор НАНЦ.

Учасниками Договору про Антарктику є 56 країн, однак статус Консультативної сторони мають лише 29, зокрема Україна.

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