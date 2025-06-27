"Візитівкою" цих тварин є їхні роги.

У Чорнобильській зоні відчуження живуть молоді самці оленів, для яких літний період є важливим часом змін.

Як пояснюється на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook, влітку у молодих оленів починають проростати перші роги - вони ще м’які та вкриті тонкою шкіркою, схожою на оксамит, із густою мережею кровоносних судин. Вони отримують поживні речовини для активного росту з крові.

До кінця літа роги тверднуть, а "оксамитове" покриття поступово злущується. Іноді самі олені пришвидшують цей процес, обтираючи роги об стовбури дерев чи гілки. З віком роги стають дедалі більшими й розгалуженішими, перетворюючись на справжню "візитівку" самця, яка відіграє важливу роль у суперництві за самок під час шлюбного періоду.

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Олені в Чорнобильській зоні

Як повідомляв УНІАН, навесні на території Чорнобильського заповідника провели маршрутні обліки копитних. Тоді працівники зафіксували новий рекорд - стадо з 23 оленів шляхетних.

Цього місяця вони також показали оленятко, яке ховалося в зелені, чекаючи на свою матір. У заповіднику зазначили, що самки все частіше виводять потомство.

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