У Чорнобильській зоні відчуження живуть молоді самці оленів, для яких літний період є важливим часом змін.
Як пояснюється на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook, влітку у молодих оленів починають проростати перші роги - вони ще м’які та вкриті тонкою шкіркою, схожою на оксамит, із густою мережею кровоносних судин. Вони отримують поживні речовини для активного росту з крові.
До кінця літа роги тверднуть, а "оксамитове" покриття поступово злущується. Іноді самі олені пришвидшують цей процес, обтираючи роги об стовбури дерев чи гілки. З віком роги стають дедалі більшими й розгалуженішими, перетворюючись на справжню "візитівку" самця, яка відіграє важливу роль у суперництві за самок під час шлюбного періоду.
Олені в Чорнобильській зоні
Як повідомляв УНІАН, навесні на території Чорнобильського заповідника провели маршрутні обліки копитних. Тоді працівники зафіксували новий рекорд - стадо з 23 оленів шляхетних.
Цього місяця вони також показали оленятко, яке ховалося в зелені, чекаючи на свою матір. У заповіднику зазначили, що самки все частіше виводять потомство.