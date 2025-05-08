Цього року почалися роботи з переоцінки рівня радіоактивності територій навколо ЧАЕС.

Територія навколо Чорнобильської АЕС досі залишається непридатною для використання у сільському господарстві, але варто враховувати, про яку саме зону йдеться. Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство довкілля і Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Державні структури прокоментували гучну наукову публікацію, в якій стверджувалося, що деякі раніше відселені території сьогодні вже начебто безпечні і придатні для економічного використання. Чиновники наголосили, що дослідження, про яке пишуть вчені, проводилося не у безпосередній близькості від ЧАЕС, а в сусідній Житомирській області.

"Варто наголосити, що ця територія не є зоною відчуження, з якої було евакуйовано населення в 1986 році", - кажуть посадовці.

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Вони наголошують, що забруднені у 1986 році території були поділені на зони, відповідно до рівня небезпеки. Що стосується Житомирської області, то там є території, віднесені до зони безумовного обов’язкового відселення та зони гарантованого добровільного відселення.

Чиновники нагадують, що законодавство забороняє ведення сільськогосподарської діяльності у зоні відчуження та зоні безумовного обов’язкового відселення.

"Правовий режим цих зон не змінюється без офіційної процедури перегляду статусу, та висновки окремих досліджень на окремих ділянках не скасовують законодавчих заборон", - зазначають в Міндовкіллі й ДАЗВ.

Разом з тим посадовці кажуть, що на початку поточного року уряд схвалив рішення про новий етап дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

"З 06.05.2025 розпочато виїзди 2 мобільних груп у Житомирську область. До їх складу входять дозиметристи, спеціалісти з радіаційного моніторингу, спостерігачі, а також представники територіальних громад", – йдеться в повідомленні.

Радіологічна ситуація навколо ЧАЕС

Як писав УНІАН, напередодні певного розголосу набула наукова публікація, в якій викладено результати експерименту, проведеного групою британських та українських науковців. Вони вирощували сільгоспкультури на раніше відселених територіях і побачили, що в більшості випадків рослини не накопичують радіонукліди.

Також ми розповідали, що у Чорнобильській зоні дикі кабани виявилися на диво радіоактивними. Вчені довго не могли зрозуміти, чому ці тварини більш радіоактивні, ніж інші.

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