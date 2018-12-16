Офіційні особи з усього світу погодили звід правил Паризької угоди

Майже 200 країн затвердили звід правил Паризького угоди. .

Офіційні особи з усього світу погодили звід правил, що регулюють Паризьку угоду з клімату 2015 року за підсумками двотижневих переговорів ООН в Польщі.

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Про це пише The Independent. Повідомляється, що представники майже 200 країн схвалили угоду, метою якого є розроблення чітких інструкцій про те, як країнам звітувати про викиди парникових газів.

Як зазначається, вчені попереджають про необхідність значно скоротити викиди вуглекислого газу до 2030 року, щоб уникнути катастрофічних наслідків глобального потепління, в той час як учасники переговорів відмовилися піти на більш ефективні заходи з боротьби з глобальним потеплінням.

За даними видання, організації по захисту навколишнього середовища залишилися незадоволені заходами, які передбачає угода, дорікнувши учасників угоди у відсутності амбіцій в боротьбі з викидами парникових газів в атмосферу.