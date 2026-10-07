Польща готова передати Україні 29 винищувачів F-16: Сікорський пояснив, що зупинило процес

За словами Сікорського, Варшава також зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною у сфері безпілотників.

Польща готова передати Україні щонайменше 29 винищувачів F-16, однак узгоджений раніше графік їхньої передачі наразі не реалізований. Про це в інтерв’ю для Еспресо розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, питання передачі Україні польських F-16 обговорювали ще близько пів року тому, коли президентом Польщі був Анджей Дуда. Тоді сторони навіть узгодили графік передачі винищувачів, однак згодом ситуація змінилася.

"Йдеться про щонайменше 29 літаків. Це було предметом і моїх зусиль ще за президентства Анджея Дуди, тобто приблизно пів року тому. Навіть був узгоджений графік їхньої передачі, але щось змінилося з українського боку", - зазначив Сікорський.

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Очільник польського МЗС припускає, що на ситуацію могла вплинути пропозиція Україні інших винищувачів, зокрема шведських Gripen. Водночас, за його словами, польські F-16 залишаються доступними для передачі Україні.

"З нашого боку ці літаки фактично доступні для передачі, наскільки я знаю", - наголосив Сікорський.

Він також зазначив, що переговори між сторонами тривають, а питання передачі F-16 Україні залишається актуальним. За його словами, Польщу вже відвідали дві українські технічні делегації.

Сікорський додав, що Варшава також зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною у сфері безпілотників і протидії їм. Водночас ці процеси відбуваються окремо, оскільки стосуються різних контрактів та компаній.

"З нашого боку є всіляке заохочення і до передачі винищувачів, і до налагодження якомога кращої співпраці у сфері дронів та протидії дронам", - заявив польський міністр.

Ситуація з F-16 в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може використовувати лише половину своїх F-16. За його словами, близько половини українських літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті та техобслуговуванні.

Зазначалося також, що повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли винищувачі особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Київ розраховує на допомогу західних партнерів, щоб перенести частину робіт із технічного обслуговування в Україну. Це дало б змогу розмістити літаки ближче до зони бойових дій і швидше повертати їх до експлуатації.

Згодом прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна допоможе Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це він заявив після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Єттен також наголосив, що разом із міжнародними партнерами Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України.

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