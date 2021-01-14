В новому звіті йдеться, що наша планета прямує в напрямку "масового вимирання" й тяжкого порушення клімату.

Планету Земля чекає "жахливе майбутнє, в якому станеться масове вимирання, рівень здоров'я обвалиться, а також почнуться заворушення через порушення клімату". Саме існування людського виду під загрозою через байдужість і бездіяльність.

Як пише The Guardian, про це застерігає міжнародна група вчених у своєму новому звіті. Автори застерігають, що люди досі не усвідомили, наскільки гостра поточна кліматична криза, а також криза у сфері біологічного різноманіття.

Читайте такожСмерть від пластику: на Шрі-Ланці вириють рів навколо звалища, щоб відлякати голодних слонів (відео)Звіт склали 17 експертів, серед яких професор Стенфордського університету Пол Ерліх, а також вчені з Мексики, Австралії й США. Вони наголошують, що Земля в значно гіршому стані, ніж більшість людей включно з деякими вченими можуть собі уявити.

"Масштаби загрози для біосфери і всіх форм життя включно з людьми насправді настільки великі, що їх важко усвідомити навіть деяким добре поінформованим експертам", - йдеться в звіті, опублікованому в журналі Frontiers in Conservation Science. Звіт також містить посилання на більш ніж 150 досліджень про головні виклики для світового довкілля.

Затримка між знищенням природи і наслідків таких дій призводить до того, що люди не усвідомлюють, наскільки проблема велика.

"Більшості важко сприйняти магніту цих втрат, попри постійну ерозію самого полотна людської цивілізації", - йдеться в звіті.

Читайте такожThe Guardian: 40% видів рослин на Землі на межі вимиранняАвтори попереджають, що масова міграція через зміну клімату, нові пандемії й війни за ресурси неминучі, якщо не почати діяти вже зараз. Вони пояснюють, що не намагаються закликати всіх здатися. Однак, світовим лідерам пора нарешті помітити, в якому стані планета, і почати необхідну роботу, щоб уникнути жахливого майбутнього.

Щоб розібратися з величезною кількістю таких проблем, потрібні докорінні зміни в глобальному капіталізмі, освіті й стані рівності. Для цього доведеться відмовитися від ідеї переслідування нескінченного економічного зростання. Також потрібно належним чином оцінити фактори навколишнього середовища і припинити використання викопного палива. Корпоративне лобіювання повинно відійти в минуле, а жінки - отримати більше можливостей.

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Переклад: Лесь Димань