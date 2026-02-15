Диво біля 'Вернадського': до українських полярників завітав гість, якого там не мало бути

Вченим вдалося зафіксувати рідкісного гостя завдяки випадку - через складну льодову ситуацію маршрут експедиції довелося змінити в останню мить.

Біологи з української полярної станції "Академік Вернадський", яка знаходиться на острові Галіндез, неочікувано зустріли королівського пінгвіна, але найближча колонія цих птахів зафіксована на відстані у 2 тис. км.

"Наші полярники неочікувано зустріли… королівського пінгвіна. Цей вид не мешкає в нашому районі Антарктики, тож побачити його в околицях "Вернадського" – велика рідкість", - наголошують у Національному антарктичному науковому центрі в Facebook.

Науковці пояснюють, що королівські пінгвіни – теплолюбні, й обирають для життя субантарктичні острови. Найближча до української станції колонія – за 2 тис. км, хоча деякі мандрівники іноді припливають до острова Галіндез, пояснюють дослідники. Водночас цього разу вчені зустріли королівського пінгвіна на одному із сусідніх островів Бут, що знаходиться поруч з Галіндезом.

Ця територія відома тим, що там гніздують одразу 3 види пінгвінів, що мешкають в районі станції "Академік Вернадський", - субантарктичні, антарктичні та Аделі. Саме для обліку їхніх пташенят українські біологи прибули на Бут.

"Побачити королівського пінгвіна допоміг випадок. Ми планували висадитися в одному місці, але там заважала льодова ситуація. Тож довелося причалювати до іншої частини острова, де й був цей красень. Таким чином ми "перевиконали план" й одночасно побачили чотири види пінгвінів замість трьох", – розповіла біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

Зазначається, що загалом в Антарктиці живе 5 видів пінгвінів. З них королівські – другі за розміром. Їхній зріст сягає близько метра, а вага – 18 кг. Вони вважаються найяскравішими через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі. На відміну від субантарктичних пінгвінів, що живуть біля "Вернадського", королівські не будують гнізда з камінців. Вони зносять 1 яйце і висиджують його на лапах, прикриваючи шкірою.

Нагадаємо, у січні 2026 року українські полярники оприлюднили фото, на якому зафіксували одразу три види пінгвінів, які опинилися разом в одному місці. Це, зокрема, субантарктичні пінгвіни, особливі прикмети яких - червоний дзьоб та білі скроні.

Антарктичний пінгвін, якого можна впізнати, завдяки масивному чорному дзьобу та тонкій чорній смузі на підборідді. Та пінгвін Аделі, у якого повністю чорна голова та біло-блакитні очі.

Також УНІАН раніше розповідав, що вперше оголошено склад нової антарктичної експедиції України під керівництвом жінки.

