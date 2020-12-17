Кенгуру можуть навчитися спілкуватися з людьми.

Австралійські та британські вчені дізналися, що кенгуру можуть навчитися спілкуватися з людьми і навіть просити їх про допомогу.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Науковці хотіли дослідити поведінку диких тварин - відтак, обрали кенгуру із зооцентрів, котрі не лякаються людей, але водночас не є домашніми тваринами.

Всім пропонували їжу у прозорому пластиковому контейнері: спершу у відкритому, з якого легко дістати смачненьке, а згодом - у закритому.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора