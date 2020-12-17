Австралійські та британські вчені дізналися, що кенгуру можуть навчитися спілкуватися з людьми і навіть просити їх про допомогу.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Науковці хотіли дослідити поведінку диких тварин - відтак, обрали кенгуру із зооцентрів, котрі не лякаються людей, але водночас не є домашніми тваринами.
Всім пропонували їжу у прозорому пластиковому контейнері: спершу у відкритому, з якого легко дістати смачненьке, а згодом - у закритому.
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