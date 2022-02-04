Сторонники 45-го президента погрожували заповіднику метеликів, а днями вони намагалися прорватися на його територію.

У США через скандал з Трампом закрили заповідник метеликів у Техасі. Організацію, яка опікується сотнями метеликів, почали закидувати погрозами. Сторонники Трампа вигадали конспірологічну теорію та виступили проти заповідника. Організація вступила у конфлікт з 45-м президентом ще у 2017 році.

Про це повідомляє ТСН.

Конфлікт виник через стіну, яку хотів побудувати у Техасі Трамп. Ця стіна мала з'явитися на кордоні з Мексикою, вона проходила б через територію заповідника.

Фактично вона б просто знищила заповідник, завдавши шкоди його біосфері. Цього не сталося, бо тоді організація подала позов до суду проти Трампа. Через це заповідник попав "під приціл" сторонників 45-го президента. Вони почали звинувачувати організацію у тому, шо вона нібито переправляє до США мігрантів.

Після завершення каденції Трампа конспірологи не вгамувалися. Днями вони намагалися прорватися на територію центру. Тому адміністрація заповідника вирішила припинити його роботу з міркувань безпеки.

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