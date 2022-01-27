Рибка важить 18 кілограмів, її довжина - 1 метр

Найстаріша акваріумна рибка мешкає у США, в музеї Сан-Франциско. Її назвали Мафусаїлом, на честь найстарішого персонажа з Біблії. Рідкісна рибка живе під дбайливим наглядом працівників музею.

Про це повідомляє ТСН.

Рибка важить 18 кілограмів, її довжина - 1 метр. Вчені припускають, що Мафусаїлу приблизно 90 років, адже у США його привезли ще наприкінці 30-х років минулого століття.

Акваріумна риба належить до виду рогозубів, вона зустрічається лише у водах Австралії. Проте нині там її ловити заборонено, адже цей вид дуже рідкісний.

У музеї доглядачі дуже уважно та ретельно стежать за рибкою. Вони годують Мафусаїла свіжим інжиром, це його улюблений вид ласощів.

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