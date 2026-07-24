У родині зіркових лелек Одарки та Грицика сталася важлива подія (фото)

Лельович, Махаон, Мрія і Ніка виросли у гнізді на очах спостерігачів.

Пташенята відомих лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський" на Полтавщині, навчилися літати. Як повідомила у Фейсбук дослідниця Іра Саражинська, 23 липня гніздо спорожніло.

"Таким ми його спостерігали ще до повернення лелек, таким ми його побачили під час кільцювання лелеченят, таким ми його бачили впродовж кількох годин, поки літали молоді лелеки, які успішно стали на крило. Час невпинно й невблаганно втікає від нас, забираючи день сьогоднішній у минуле", - зазначила дослідниця.

За її словами 23 липня у гнізді Одарки та Грицика стало щедрим днем на події та емоції, які закарбовуються і в пам'яті, і в серці.

Відео дня

Пташенята - Лельович, Махаон, Мрія, Ніка – чудова четвірка, яка виросла у гнізді на очах спостерігачів. Наразі маленькі лелеки вже відкрила для себе безмежний простір для польотів.

"Ще не прощаємося з ними, але ж добре розуміємо, що час розставання не призупинити – він рано чи пізно настане. Але поки діти в гнізді, то ловимо незабутні моменти з їхнього життя", - наголошує Саражинська.

Фото з камери відеоспостереження за гніздом лелек.

Зіркова лелеча сім'я

Нагадаємо, у лелек Одарки та Грицика з’явилося п’ять яєць. Вже 18 травня – вилупилася "двійня" - лелеченят назвали глядачі, котрі зробили найбільші донати для підтримки ЗСУ. Перше лелеченя назвали Лельович, друге – Махаон. Наступного дня з’явилося третє лелеченя - люди назвали його Мрією – таке ім’я запропонував громадянин Німеччини, який зробив донат на підтримку Сил оборони.

Згодом з’явилося четверте пташеня, яке отримало ім'я Ніка, що у давньогрецькій міфології означає "крилата богиня" та уособлює перемогу та тріумф. Ніка "народилася", коли малечу зігрівала Одарка, а Грицик лишився на ніч на стовпі неподалік.

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