У зоопарку Сіднея народилося перше за рік маля коали. Його назвали Гамфрі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Коала вже полишила материнську сумку і нині подорожує гілками дерев разом із мамою, міцно тримаючись за неї лапками. Малюк вже урізноманітнює свій раціон і вже намагається жувати листя евкаліпта.
Коали сильно постраждали під час торішніх потужних лісових пожеж в Австралії. І нині вони перебувають під загрозою. Тоді тисячі тварин загинули і травмувалися, а їх домівки знищив вогонь.
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