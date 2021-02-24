Коала вже полишила материнську сумку і нині подорожує гілками дерев разом із мамою.

У зоопарку Сіднея народилося перше за рік маля коали. Його назвали Гамфрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Коала вже полишила материнську сумку і нині подорожує гілками дерев разом із мамою, міцно тримаючись за неї лапками. Малюк вже урізноманітнює свій раціон і вже намагається жувати листя евкаліпта.

Коали сильно постраждали під час торішніх потужних лісових пожеж в Австралії. І нині вони перебувають під загрозою. Тоді тисячі тварин загинули і травмувалися, а їх домівки знищив вогонь.

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Автор: УНІАН