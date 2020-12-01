Спекуляції на екологічних темах в Україні, мітинги та акції, на думку експертів, відбуваються з кількох причин: бажання політиків отримати кілька додаткових балів або ж виконання банального замовлення від конкурентів на знищення репутації підприємства.

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Як пояснила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, маніпуляції на еко-темах псевдо-активісти використовують для "політичних або бізнесових розборок".

"У промислових регіонах є два формати: маніпулюють темою навколишнього середовища або з метою виборчої, або ж з метою бізнесової боротьби та, на жаль, цей формат розтягнутий у часі.

Його складно припинити, тому що замість реальних кроків з поліпшення навколишнього середовища деякі структури починають продукувати різного роду хайпи, на яких будується маркетингова стратегія", – переконана Циганок.

Такої думки також підтримується і політолог Тарас Завгородній. У коментарі для OBOZREVATEL він розповів, що "активісти" часто фінансуються конкурентами тієї чи іншої промисловості. Такий маніпулятивний еко-бізнес також використовуэться і в політиці.

"Це відбувається і на локальному рівні - часто робляться "замовлення" на конкурента для того, щоб розповісти, який він поганий і яке брудне у нього виробництво. Мета - "віджати" бізнес, пошантажувати і "потріпати нерви", - сказав експерт.

При цьому, як повідомляється реальні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, засмічення територій залишаються без уваги десятиліттями, що завдає непоправної шкоди екології України.

Екологічні ж проблеми промислових міст завжди знаходяться під постійним фокусом уваги і поступово вирішуються.

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Автор: УНІАН