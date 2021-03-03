Новини України: у львівському ведмежому притулку "Домажир" прокинулися клишоногі
У ведмежому притулку «Домажир» Львівської області прокинулися майже всі клишоногі.
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«Ведмеді почуваються добре, але після зими ще не дуже активні. Вони ласують травою, овочами та фруктами, і дивуються снігу», – зазначають журналісти.
На цей час в притулку відкрито туристичний сезон, його вже відвідали перші гості.
Тварини тут проживають в умовах, максимально наближених до природних.
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