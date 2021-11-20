Поліція приїхала на виклик працівників бази, які обурилися скаргами невдоволених забрудненням.

На базу відпочинку "Лазурні далі" у Кирилівці викликали поліцію. Місцеві мешканці скаржаться на переповнену зливну систему закладу, що забруднює прилеглу територію.

Про це пише РІА Мелітополь.

На території закладу розміщені вигрібні ями і фекалії перетікають, за словами суборендаторів бази, з однією в іншу яму.

"Дихають міазмами наші відпочивальники і всі гази йдуть у їхній номери. Ба більше, вони кидають у яму глибокий насос і перекачують фекалії у цей прихований кісон. Ночами перекачували сюди і, якщо недогледіли тут, на ранок виходило фекальне озеро", – заявив у коментарі виданню місцевий мешканець Павло Дробний.

Суборендатор скаржиться, що через 40-метрову яму під вікнами вже "тріскається кахель у номерах".

Через скарги мешканців на фекалії, які прийшли з’ясовувати проблему, невідомі жінки, що перебували на території бази, викликали поліцію. У коментарі правоохоронцям заявниці пояснили, що їм не сподобалось, як "люди дивляться у зливні ями".

Коли у них уточнили, що у ямах, пенсіонерки відповіли: "Как**, але дивитися у них не можна, оскільки вони не ваші!".

Видання зауважує, що така ситуація трапляється не вперше. Таке ж було у 2020 році, про що навіть повідомляли місцеву владу.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова