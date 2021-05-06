Каспійська нерпа або каспійський тюлень - ендемік Каспійського моря. Вид належить до вимираючих.

Понад 150 загиблих каспійських тюленів, включених до Червоної книги, вчені виявили на узбережжі Каспійського моря недалеко від Махачкали.

Як розповів "Інтерфаксу" координатор природоохоронних проектів науково-експедиційного центру "Морські ссавці" Віктор Никифоров, частина тварин була без шкур.

"Перший день було близько трохи більше ніж 30 загиблих тюленів. В основному були молоді особини, багато хто був без шкури. На другий день ми побачили іншу картину, знайшли понад 125 загиблих тварин. Є й дорослі звірі. Картина страшна, через кожні 50-100 метрів лежить загибла тварина", - сказав Никифоров.

Читайте такожЗаснув і переплив на крижині Атлантику: біля берегів Ірландії зняли рідкісну появу моржа (відео)За його словами, неможливо встановити точну причину смерті тварин, адже "є рибальство, є забруднення клімату та інше". Зараз науково-експедиційний центр і його партнери прагнуть організувати цілорічний моніторинг популяції. Никифоров зазначив, що проблема є міжнародною.

Крім того, Никифоров підкреслив, що, виходячи з масштабів ситуації, загиблих тварин може бути більше, проте поки стверджувати цього не можна.

У прес-службі СУ СКР Дагестану повідомили, що слідчі республіканського управління проведуть перевірку за фактом загибелі тюленів.

Каспійський тюлень

Каспійський тюлень - ендемік і єдиний ссавець, що мешкає в Каспійському морі. Через постійний видобуток в минулому чисельність цих тварин різко знизилася. Зараз вид перебуває під загрозою повного зникнення.

У міжнародній Червоній книзі каспійський тюлень розташований у категорії "вимираючі". До Червоної книги РФ був занесений у 2020 році зі статусом "рідкісні". У липні 2020 року після випадків жорстокого поводження з тюленями в Мангістау Міжвідомча зоологічна комісія з питань рибного господарства ухвалила рішення про внесення каспійського тюленя до Червоної книги Казахстану.

У грудні 2020 року в Дагестані на узбережжі Каспію були виявлені понад 300 мертвих тюленів. Основні версії загибелі, на думку вчених, пов'язані з природним фактором.

Викиди мертвих тюленів на дагестанському узбережжі Каспійського моря останніми роками спостерігаються з періодичністю раз на кілька років. Такі випадки були у 2012 та у 2016 роках.

У листопаді 2016 року викиди мертвих тюленів на каспійському узбережжі Дагестану фіксувалися наприкінці листопада після тривалих затяжних штормів на Каспії. Було виявлено 300 різновікових особин. Точну причину їх загибелі тоді встановити не вдалося.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова