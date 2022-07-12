З початку липня зафіксовано 75 пожеж на майже 300 тис. га.

Через обстріли на Херсонщині щоденно горять ліси та поля: з початку липня зафіксовано 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Херсонської обласної військової адміністрації щодо ситуації в регіоні станом на 8:00.

"Внаслідок обстрілів в області щоденно горять ліси та поля. Лише з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що тривають в області й нові "призначення" місцевих колаборантів, а також захоплення установ та навчальних закладів.

​​Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова".

"В цілому ситуація в області критична", - наголосили в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення російськими окупантами інституту тваринництва "Асканія-Нова" на території тимчасово окупованої Херсонської області. Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин.