Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не погодилися.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення російськими окупантами інституту тваринництва "Асканія-Нова" на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що про захоплення військовослужбовцями Російської Федерації у смт Асканія-Нова інституту тваринництва степових районів "Асканія-Нова" стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.

"Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких - розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися", – мовиться у дописі.

У дописі щодо інституту, зауважили в поліції, йшлося про те, що так звана "військово-цивільна адміністрація" за підтримки російських військовослужбовців та представників їхніх силових структур захопили науково-дослідницьку установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", розташований в Каховському районі.

"На адміністративній будівлі інституту військові РФ вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства", який раніше працював на херсонській митниці, а свого часу його батько працював заступником директора цього ж інституту. Нині окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці", – констатували правоохоронці.

Так, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінекології розповіли, які наслідки російська війна на території України матиме для навколишнього середовища.