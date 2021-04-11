На Київщині поліцейські встановили зловмисника, котрий заради розваги застрелив лелеку.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області
Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха.
На місце події миттєво виїхали правоохоронці і встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери встановили зловмисника, ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному.
Пневматичну рушницю вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри останньому. Досудове розслідування триває.
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