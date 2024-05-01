У рамках кримінального провадження встановлюються також інші особи, причетні до кримінального правопорушення.

Кілька днів тому на півночі Рівненщини правоохоронці викрили чоловіків, які вбили лося. Тварина занесена до Червоної книги України.

"До поліцейського офіцера Вараської тергромади надійшла оперативна інформація щодо можливого незаконного полювання місцевими жителями. Перевіряючи її спільно з начальником сектору з контролю за обігом зброї близько 17 години 29 квітня вони виявили трьох чоловіків, які на човні перепливали річку неподалік села Кримне", - сказано у повідомленні прес-службі ГУНП у Рівненській області.

Діставшись берега, двоє з них зуміли втекти, а 44-річного місцевого жителя правоохоронцям вдалося затримати. У нього вилучили зареєстровану рушницю із набоями, а у рюкзаках було м'ясо вбитого лося.

Відео дня

"За фактом незаконного полювання слідчі Вараського РВП розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 248 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються також інші особи, причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до санкції статті, за полювання на звіра, занесеного до Червоної книги України, зловмисникам може загрожувати штраф або обмеження волі терміном до трьох років. Крім того, під час воєнного стану будь-яке полювання на території області заборонено", - додали там.

Браконьєрство в Україні

На Одещині вкотре упіймали браконьєрів на злочині – цього разу вбили рідкісну червонокнижну рибу – білугу. Риба, яку забили зловмисники, у найближчий час мала нереститися.

Як повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ Ігор Перегняк, подія сталася на річці Дунай. За його словами, під час несення служби прикордонники у Старостамбульскому гирлі Дунаю, неподалік від міста Вилкове, зупинили для перевірки човен з двома особами.

Вас також можуть зацікавити новини: