На Волині знайшли загадкове озеро, де водяться лише соми: як туди потрапити

Серед поліських лісів Волині заховалося Лісовське озеро, де, за словами місцевої блогерки, майже вся риба – сомики.

Серед поліських лісів на Волині розташоване Лісовське озеро, у якому, за спостереженнями місцевих, майже не залишилося іншої риби, крім сомів. Водойма лежить неподалік села Лісове Маневицької громади та приваблює любителів риболовлі, тихого відпочинку й прогулянок подалі від популярних туристичних маршрутів.

Про озеро розповіла волинська блогерка Наталя Оксенюк. Під час осінньої мандрівки вона показала не лише водойму, а й цікаві місця, які трапляються дорогою.

Лісовське озеро, де під час риболовлі переважно клюють сомики

Головною зупинкою маршруту стало Лісовське озеро, яке також називають Лісівським. Воно розташоване серед лісового масиву приблизно за чотири кілометри від села Лісове Камінь-Каширського району.

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Водойма відома як місце для риболовлі та відпочинку на природі. Однак найбільше блогерку здивувала кількість сомів. За її словами, саме ця риба нині переважає в озері.

"Я вам чітко можу сказати, що тут водяться тільки сомики. Крім сомиків, тут просто реально більше нічого нема. Можливо, тут колись була інша риба, але коли з'явилися ці сомики... Закидаєш вудочку – і тільки сомики", – розповіла Оксенюк.

Під час прогулянки жінка також звернула увагу на те, наскільки відступила вода. За її спостереженнями, раніше берегова лінія сягала значно далі, за межі пірса, а тепер частина території, яка була під водою, опинилася на суші.

Попри обміління, озеро залишається мальовничим. Відносно прозора вода, осінні барви лісу та тиша створюють атмосферу усамітнення.

Площа Лісовського озера становить 23,75 гектара, об'єм води – близько 330 тисяч кубометрів, а максимальна глибина сягає 2,5 метра. Водночас у наукових джерелах наводять і менші показники площі водойми.

Озеро також відоме покладами сапропелю – органічних донних відкладень, які утворюються на дні водойм. Тут можна порибалити, а навколишні ліси додають місцевості особливого поліського колориту.

Хутір Лоше, "Сто дубів" і хатинка з парканом, прикрашеним чашками

Дорога до озера стала для Наталі Оксенюк окремою пригодою. Однією з перших зупинок блогерки був хутір Лоше. Там вона показала стареньку хатинку, яку фотографує під час кожної прогулянки цією місцевістю.

Особливу увагу привертає паркан будинку, прикрашений підвішеними чашками. Ця деталь надає хатинці незвичного й затишного вигляду.

Далі мандрівниця завітала до місця, яке називає "Сто дубів". Місцеві жителі знають його також як "Миколая" або "До Миколая".

Серед розлогих дубів облаштували невелику зону відпочинку зі столиком і лавочками. Поруч є викопаний ставочок, а неподалік – залишки старої хатини.

Як розповіла блогерка, колись тут стояла добротна дерев'яна оселя. Її розібрали та перевезли на Світязь, де вона нині слугує будиночком для відпочинку. На звільнене місце привезли іншу хату, однак цієї весни на неї впало сухе дерево.

Окрім дубів, у цій місцевості росте багато грабів. Восени дерева особливо красиві, а лісову тишу час від часу порушує лише дощ.

Біля озера є лісова криниця та стара споруда з позначкою 1960 року

Ще однією зупинкою на маршруті стало облаштоване місце відпочинку неподалік Лісовського озера. Тут є альтанка, місце для вогнища та криниця.

За словами Наталі Оксенюк, вода в криниці залишається навіть попри загальне зниження рівня води у водоймах. Улітку вона особливо смачна та прохолодна.

Під час прогулянки блогерка також натрапила на стару інженерну споруду. Біля насипної дороги проходять відвідні канали, а на одній із конструкцій збереглася позначка з датою – 1960 рік.

Води в каналі вже немає, проте залишилася труба, яка нагадує про колишню систему водовідведення.

Дорога до Лісовського озера проходить через болота та пагорби

Мандрівка виявилася не короткою прогулянкою. Дорогою траплялися лісові краєвиди, осінні дерева та місця, де росте журавлина.

Саме озеро розташоване в місцевості, де природні перешкоди ускладнюють дорогу до води. Частина маршруту пролягає через заболочені ділянки та пагорби.

Завдяки цьому водойма зберігає атмосферу віддаленого поліського куточка, де можна побути наодинці з природою.

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