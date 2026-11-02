Лисиці заходять у двори, а вовки бігають біля шкіл: Волинь потерпає від навали хижаків

У Шацькій громаді лисиці заходять на подвір’я та крадуть домашню птицю, а вовків помічають біля шкіл і на вулицях сіл.

У Шацькій громаді на Волині дикі тварини дедалі частіше з'являються поблизу людських осель. Лисиці крадуть свійську птицю, облаштовують нори в закинутих будинках і майже не бояться людей, а вовків помічали навіть на територіях шкіл та центральних вулицях сіл. Місцева влада просить обласні служби визначити, як боротися з проблемою. Про ситуацію розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, пише "Вечірній Світязь".

За його словами, лисиці настільки звикли до людей, що можуть підходити до них на кілька метрів і навіть не намагатися втекти. Дикі тварини регулярно з'являються на приватних подвір'ях, викрадають курей і гусей.

"Я живу у власному будинку, в мене немає такого дня, щоб на території домогосподарства не було лисиці. Коли я навіть намагаюся її прогнати, вона не втікає. Вона дивиться на мене, і ми стоїмо один від одного метрів п'ять", – розповів посадовець.

Відео дня

Лисиць помічають не лише на околицях, а й у центрі Шацька. В одному із закинутих будинків тварина навіть вирила нору та вивела лисенят.

Однією з можливих причин такої ситуації Тимошук називає укріплення державного кордону. Раніше дикі тварини могли вільно мігрувати між Україною, Білоруссю та Польщею, однак тепер їхні шляхи перекривають огорожі та протитанкові рови.

Вовків помічали біля школи під час уроків і на центральній вулиці села

Не менш тривожна ситуація склалася з вовками. Торік один із хижаків зайшов на територію школи в селі Пулемець, коли там тривали уроки.

Ще одного вовка зафіксували на відео під час пробігу центральною вулицею села Мельники. Тварина не реагувала навіть на сигнали автомобілів.

Місцеві жителі побоюються, що дикі хижаки можуть становити небезпеку для людей і свійських тварин.

У громаді пропонують відстрілювати хижаків

За словами Богдана Тимошука, одним із можливих способів регулювання чисельності хижаків є відстріл. Однак через воєнний стан, безпекові обмеження та близькість житлових будинків організувати такі заходи непросто.

Право на відстріл мають єгері Шацького національного природного парку, представники лісового господарства та місцевої організації мисливців. Проте, як стверджує посадовець, ніхто не поспішає брати на себе відповідальність.

Для проведення таких заходів необхідно оформлювати документи та звітувати за використані набої. Крім того, працювати доводиться поблизу житлових будинків.

"Щоб лисицю вигнати, її треба відстріляти. Інших методів немає. Прогнати – вона повернеться. Сьогодні єдиний метод – це відстріл", – вважає Тимошук.

Водночас обласні служби можуть організовувати розкладання приманок із вакциною проти сказу. Однак цей захід не вирішує проблему появи хижаків у дворах та поблизу людей.

Обласна влада обіцяла визначити алгоритм дій, але рішення поки немає

Проблему Богдан Тимошук порушив під час оперативної наради у Волинській обласній військовій адміністрації. Тоді виконувач обов'язків начальника ОВА Роман Романюк пообіцяв провести окрему зустріч із відповідними службами, щоб визначити порядок реагування.

Однак, за словами секретаря селищної ради, станом на 29 жовтня конкретних рішень ще не ухвалили.

Тимошук пропонує залучити до обговорення єгерські служби, мисливців, Держпродспоживслужбу, військових і прикордонників. Вони мають визначити ділянки, де можна проводити відстріл, відповідальних осіб та порядок інформування населення.

Зокрема, громада могла б заздалегідь попереджати жителів про проведення таких заходів, щоб ті не відвідували небезпечні території. Військові та прикордонники також повинні знати, звідки можуть лунати постріли.

"Це питання за два-три місяці можна вирішити", – переконаний секретар Шацької селищної ради.

Окреме занепокоєння викликає поширення сказу серед диких тварин. У середині жовтня в селі Піща скажена лисиця покусала собаку та порося, а також кидалася на господарів.

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