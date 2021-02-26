Це перший подібний інцидент за 31 рік існування парку.

Працівник сафарі-парку Кабарсено в Кантабрії помер після того, як слон вдарив його хоботом.

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Це перший подібний інцидент за 31 рік існування парку.

Самка слона вагою близько 4000 кг вдарила 44-річного чоловіка, коли він прибирав у вольєрі. Через це він вдарився головою об ґрати.

Чоловіка доставили в лікарню, де він помер через кілька годин. Поліція почала розслідування.

"Сила удару була величезною, ніхто не зміг би вижити", - сказали в парку.

У сафарі-парку Кабарсено зібрано понад 150 представників фауни з усього світу. Він є найбільшим подібним парком в Європі.

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Автор: Людмила Жерновська