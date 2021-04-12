Дитинча поки перебуває з мамою в окремому вольєрі.

В Одеському зоопарку народилося верблюденя.

Читайте такожУ зоопарку Вінниці за кілька днів на світ з'явилися четверо муфлоненятЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор зоологічного парку Ігор Бєляков.

За його словами, верблюденя народилося наприкінці минулого тижня, і поки перебуває в окремому вольєрі разом з матір'ю.

Передбачається, що найближчим часом самку і дитинча переведуть в загальний вольєр.

«Він народився міцним і наразі здоров'я малюка побоювань у фахівців не викликає», - зазначив Бєляков.

Одеський зоопарк

Одеський зоопарк розташований біля ринку «Привоз» з 1938 року.

Відвідування зоопарку становить більш ніж 250 тис. осіб на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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Автор: Лариса Козова