У разі прориву резервуара в затоку Тампа може вилитися близько 3,6 млн кубометрів токсичних відходів.

У частині американського штату Флорида оголосили надзвичайний стан через загрозу прориву резервуара з хімікатами, які можуть потрапити в затоку Тампа.

Читайте такожОтрутохімікати та важкі метали: фахівці встановили, яку воду споживає більшість українцівПро це повідомив губернатор штату Рон Десантіс в Twitter.

«Я оголосив надзвичайний стан в окрузі Менаті, щоб забезпечити виділення ресурсів для необхідного реагування та відновлення», - пояснив він.

Загроза прориву резервуара з хімікатами: що ще відомо

За інформацією BBC, йдеться про витік з резервуара з хімікатами на території колишнього фосфатного заводу.

У разі утворення в резервуарі проломи в затоку Тампа може вилитися близько 3,6 млн кубометрів токсичних відходів. Це призведе до екологічної катастрофи.

В окрузі Манат, де розташований резервуар, віддали розпорядження про евакуацію жителів і співробітників підприємств, розташованих поруч з ним.

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Автор: Катерина Шварц