Населення просять не вбивати плазунів.

Після теракту на Каховській дамбі до узбережжя Одеси вода приносить змій.

Про це заявив директор Одеського зоопарку Ігорь Біляков, зазначивши при цьому, що зараз до берега Одещини з Херсону приносить різних тварин, в тому числі є і змії.

"Вчора ми виїзджали до моря за викликом поліції, було повідомлення про начебто гадюку, але виявилось, що то просто водяний вуж (Natrix tessellata)", - розповів директор зоопарку, наголосивши, що на Херсонщині дійсно мешкає степова гадюка (Vipera renardi) і теоретично її теж може принести до узбережжя Одещини.

Разом з тим, Біляков вважає що малоймовірно, щоб до Одеси по морю припливли саме гадюки, тому не варто у кожній змії бачити небезпеку.

Директор зоопарку просить людей не вбивати плазунів. Він просить, якщо хтось побачить змію, зробити декілька фото та надіслати йому.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води.

Повыдомлялося про те, через теракт на Каховській ГЕС поток води несе багато ворожих мін на берег Одещини. Підвищено рівень мінної небезпеки вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини.

Зоопарк у Новій Каховці повністю затопило, майже 300 тварин загинули. До трагедії у зоопарку мешкали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів. Евакуація була неможлива.

Станом на 11 червня тисячи птахів загинули разом з пташенятами. Таку заяву зробила Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, зазначивши при цьому, що найбільше постраждали популяції птахів в прибережних плавнях біля Каховської ГЕС.

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