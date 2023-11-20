У щорічному звіті про розрив викидів програма ООН з навколишнього середовища заявляє, що плани дій урядів щодо боротьби зі зміною клімату не зможуть обмежити глобальну температуру нижче 1,5-2°C у цьому столітті.

Плани щодо припинення викидів парникових газів з метою обмеження глобального потепління далеко не достатні для запобігання небезпечної зміни клімату, попередила організація ООН.

У своєму щорічному звіті про розрив у рівнях викидів Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) заявляє, що плани дій урядів усього світу по боротьбі зі зміною клімату не зможуть обмежити глобальне підвищення температури нижче 1,5-2°C у цьому столітті. Про це пише Sky News.

Це обмеження було метою історичної Паризької угоди, укладеної в 2015 році, коли майже 200 країн погодилися, що обмеження глобального потепління необхідно, щоб уникнути надзвичайно руйнівних наслідків.

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За даними ЮНЕП, нинішні зобов'язання ставлять світ на шлях глобального потепління на 2,5-2,9°C.

"Жоден із цих сценаріїв не є прийнятним для багатьох людей, які живуть у низинних районах, прибережних громадах, пожежонебезпечних зонах, районах, схильних до посухи, або районах, схильних до повені. Тому нам дійсно потрібно активізувати дії", - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

За прогнозами вчених, при потеплінні на 3 градуси світ може пройти кілька катастрофічних точок неповернення: від нестримного танення крижаних щитів до висихання тропічних лісів Амазонки.

"Нинішні тенденції ведуть нашу планету до тупикового підвищення температури на 3°с.розрив у викидах більше схожий на каньйон викидів", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Щоб утримати потепління на рівні 1,5 або 2°C, викиди повинні скоротитися на 28-42% до 2030 року, йдеться в доповіді ЮНЕП, і цей рік, як очікується, стане найспекотнішим за більш ніж 100 тисяч років.

Організація додала, що "невтомні" зусилля щодо припинення викидів, які в основному виникають внаслідок спалювання викопного палива, "необхідні" для зменшення цього розриву викидів.

У доповіді говориться, що жодна з країн "Великої двадцятки" не скорочує викиди темпами, відповідними їхнім цілям із балансування забруднення - так званому "чистому нулю".

Експерти відзначають, що якщо плани дій всіх країн по боротьбі зі зміною клімату, відомі як визначені на національному рівні вклади (NDC), і зобов'язання по нульовому рівню викидів (вуглецевої нейтральності) будуть виконані, обмеження підвищення температури на 2°c стане можливим.

"Зобов'язання з вуглецевої нейтральності в даний час не вважаються такими, що заслуговують довіри", - додали в ЮНЕП.

Тим часом, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що рівні парникових газів, що нагрівають клімат, в атмосфері досягли нового рекордного рівня.

Глобальне потепління - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені попередили, що клімат планети може перетнути сигнальний рубіж в 1,5°C потепління у порівнянні з доіндустріальною епохою вже в найближчі 5-6 років. Щоб зупинити подальше зростання глобальної температури, людство повинно різко скоротити викиди CO₂.

Кліматологи попереджають, що без припинення викидів глобальне потепління точно не зупиниться на позначці в +1,5°C до середньої температури доіндустріального часу. Клімат цілком може потеплішати до позначки +2°C, якщо в атмосферу потрапить ще 1220 гігатонн двоокису вуглецю. При нинішніх обсягах забруднення це відбудеться орієнтовно через 30 років.

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