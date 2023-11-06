Якщо не зупинити викиди парникових газів в атмосферу, температура на планеті швидко зростатиме – це відчує кожен.

Клімат планети може перетнути сигнальний рубіж у 1,5°C потепління (порівняно з доіндустріальною ерою) вже в найближчі 5-6 років. Аби зупинити подальше зростання глобальної температури, що загрожує кліматичною катастрофою, людство має різко скоротити викиди CO₂, йдеться в статті групи британських науковців для Sciencealert.

За розрахунками вчених, якщо в атмосферу потраплять ще 250 гігатонн (мільярдів метричних тонн) двоокису вуглецю, то середня температура на планеті з вірогідністю 50% перетне встановлену науковцями сигнальну межу у 1,5°C глобального потепління.

Зараз глобальний рівень викидів становить 40 гігатонн CO₂ на рік. Тобто так званий "вуглецевий бюджет" у 250 гігатонн людство вичерпає за 5-6 років. Саме тому різке зменшення викидів є таким важливим завданням навіть у короткостроковій перспективі.

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При цьому вчені зазначають, що на цей прогноз впливають також викиди інших забруднючих речовин. Деякі з них теж прискорюють глобальне потепління, інші навпаки – його нейтралізують. Прорахувати усі перехресні ефекти дуже важко, саме тому існують різні інтерпретації того, як швидко клімат перетне сигнальну межу потепління і який ефект насправді таке потепління дасть.

"Ми також не знаємо напевно, чи справді планета припинить нагріватися при нульових викидах CO₂. У середньому дані кліматичних моделей свідчать про те, що так і буде, але деякі моделі показують, що значне потепління триватиме протягом десятиліть після досягнення чистого нуля", – зазначають вчені.

Також кліматологи попереджають, що без припинення викидів глобальне потепління точно не зупиниться на позначці у +1,5°C до середньої температури доіндустріального часу. Розрахунки показують, що клімат цілком може потепліти до позначки +2°C, якщо в атмосферу потрапить ще 1220 гігатонн двоокису вуглецю. За нинішніх обсягів забруднення це станеться орієнтовно через 30 років.

"За допомогою ефективних заходів щодо викидів ми все ще можемо обмежити пікове потепління до 1,6°C або 1,7°C, щоб у довгостроковій перспективі знизити температуру нижче 1,5°C. Це мета, якої варто прагнути", – наголошують вчені.

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Як писав УНІАН, науковці б’ють на сполох через стрімке висихання південної півкулі Землі. Новий аналіз свідчить про значне зниження доступності прісної води в Південній Америці, більшій частині Африки, а також у Центральній та північно-західній Австралії.

Також ми розповідали, що зміна клімату загрожує людству приголомшливими втратами. У міру того, як Земля нагрівається, світові системи охорони здоров'я можуть виявитися перевантаженими наслідками екстремальних погодних явищ.

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