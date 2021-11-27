Проблема забруднення поверхневих вод у столиці набула системного характеру.

Київською міською прокуратурою взято на контроль хід досудового розслідування, розпочатого за фактом забруднення нафтопродуктами водойм в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

Зазначається, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли звернення від небайдужих громадян стосовно виявлення зливу нафтопродуктів із дощової каналізації, яка впадає в озеро Кирилівське, а також забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі міста Києва.

Для фіксації обставин події та відібрання зразків забрудненої води на місце події здійснено виїзд слідчо-оперативної групи та інспекторів Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Читайте такожУ РФ чиновники "зафарбували" озеро на карті, щоб продати землю під забудовуКрім того, з огляду на те, що проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру, за ініціативи відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури 26.11.2021 проведено виїзну оперативну нараду за участі керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва та співробітників Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

У ході наради визначено першочергові заходи, які необхідно здійснити у кримінальному провадженні для ефективного розслідування обставин забруднення водойм, встановлення розміру заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві невідомі злили небезпечні відходи в озеро Кирилівське, що на Оболоні. Мешканці столиці вже помітили пляму нафти, яка поширилася на все водоймище.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Лідія Селезньова