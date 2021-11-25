Лабораторія вже взяла воду на аналіз, а правоохоронці почали з'ясовувати обставини інциденту.

У Києві невідомі злили небезпечні відходи в озеро Кирилівське, що на Оболоні. Мешканці столиці вже помітили пляму нафти, яка поширилася на все водоймище.

Про інцидент повідомили на сторінці громадського руху "Почайна" у Facebook.

Так, небайдужі мешканці Києва помітили пляму нафти в Кирилівському озері, яке входить до системи Опечень (Почайна). Активісти передали інформацію про факт зливання небезпечних відходів до Оболонської окружної прокуратури. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Окрім цього, лабораторія відібрала воду з озера на аналізи. Активістка розповіла на відео, що вона обійшла водоймище по периметру та дійсно побачила величезну пляму від небезпечних відходів. Результати аналізів будуть готові вже за декілька днів, проте, як зазначили у Facebook, по кольору та запаху води вже зрозуміло, що в озеро зливали нафтопродукти.

Читайте такожНа базу відпочинку в курортній Кирилівці викликали поліцію через "фекальні озера" (відео)Розмір плями свідчить про те, що у небезпечні відходи потрапили у водоймище у промислових масштабах. У коментарях вже написали, що винуватцем інциденту може бути чоловік, якого 18 листопада помітили біля озера. Невідомий щось зливав у озеро, а коли його почали знімати на відео, він швидко поїхав.

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Автор: Поліна Кузенко