Забруднено понад 200 квадратних метрів.

Аварія на нафтопроводі сталася в Сумської області. В результаті нафтою забруднено приблизно 210 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-службу Держекоінспекції в Telegram-каналі.

"В Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. В результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛюди їдять сарану: Мадагаскар опинився на межі голоду через кліматНа місце інциденту працюють фахівці екоінспекції для з'ясування всіх обставин, вимірів точної площі забруднення та відбору проб.

Крім того, комісії "Охтирканафтогазу" та "Укрнафти" обстежують територію для виявлення та ліквідації причин.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Миколаєві в акваторії Дніпро-Бузького лиману стався прорив трубопроводу під час перевезення соняшникової олії. В результаті аварійної ситуації рідина потрапила до моря на території причалу № 12 Миколаївської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Автор: Анастасія Горбачова