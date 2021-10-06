Жителів Тернополя попросили не вигулювати собак біля зоокутка.

У Тернополі в зоокутку парку "Топільче" виявили сибірку – гостре інфекційне захворювання, яке спричинює паличковидна бактерія.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні Держпродспоживслужби, після того, як в зоокутку помер поні, при розтині тварини було виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку.

Зазначається, що труп тварини спалили, а органи передали на дослідження, в ході якого підтвердили підозру на сибірку.

У зв’язку з цим на території зоокутка провели дезінфекцію, місце, де проживав та гуляв поні, обпалили вогнем. Усіх інших тварин вакцинували від сибірки, а працівникам зоокутка призначили курс антибіотиків.

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Жителів міста закликали припинити годувати з рук тварин у зоокутку, а також не вигулювати поруч собак, оскільки це може бути небезпечним.

На території зоокутка та парку "Топільче" взяли на дослідження проби води та ґрунту на наявність спор сибірки.

На території міста посилять контроль за роботою закладів роздрібної та оптової торгівлі м’ясною продукцією, а також посилять заходи з ліквідації стихійних та несанкціонованих місць продажу харчових продуктів.

Спеціалістам ветеринарної медицини у межах Тернополя доручено контролювати стан здоров'я тварин в індивідуальних господарствах, а при виявлені фактів загибелі – здійснюватимуть відбір патматеріалу для дослідження на сибірку.

Нагадаємо, 3 жовтня у Тернополі з зоокутка парку "Топільче" втекли тварини. Зокрема, буйволи вільно вдень гуляли парком, а ввечері вже вийшли на проїжджу частину і почали прогулюватися набережною.

Автор: Григорій Бондар