Найзабрудненішим повітря минулого місяця було в районі вулиць Семена Скляренка та Каунаська.

Загальний рівень забруднення повітря у Києва у жовтні характеризувався як високий.

Читайте такожУ Мінприроди пояснили причину забруднення повітря в КиєвіПро це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського ДСНС, посилаючись на результати спостережень за забрудненням повітря в столиці, що проводились на 16 постах.

Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6 тис. 662 проби.

У жовтні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) становило: діоксиду азоту – у 2,5 рази, фенолу – 1,5 рази, діоксиду сірки та формальдегіду – у 1,3 рази, оксиду азоту – у 1,2 рази.

Найзабрудненішим повітря у жовтні було в районі вул. Семена Скляренка та вул. Каунаської.

Високим рівнем забруднення також характеризувались райони Деміївської площі, Оболонського проспекту, Бессарабської площі, проспекту Перемоги (поблизу станції метро «Святошин»), бульвару Лесі Українки, вулиці Олександра Довженка (поблизу станції метро «Шулявська»), площі Перемоги, вулиці Академіка Стражеска.

Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на вулицях Попудренка, Інженера Бородіна.

Низьким забрудненням повітря характеризувались проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) та Гідропарк (район поблизу мосту Метро та автомагістралі).

«Порівняно з вереснем 2020 року, спостерігалось незначне зниження забрудненості повітря. Порівняно з жовтнем 2019 року, рівень забруднення атмосферного повітря знизився більш суттєво за рахунок зниження вмісту фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки», - повідомили у обсерваторії.

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Автор: Інна Андаліцька