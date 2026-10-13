В Польщі затримали студента з України: йому закидають моторошні підозри

21-річного студента підозрюють у підготовці вбивства випадкової людини через расову ненависть і намірі взяти участь в челенджі "кривава п’ятниця".

У Польщі 21-річного громадянина України, який навчався на кримінолога в Люблінському католицькому університеті, заарештували на три місяці. Його підозрюють у підготовці вбивства випадкової людини з мотивів расової ненависті та намірі долучитися до інтернет-челенджу "кривава п’ятниця". Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак, передає Polsat News.

Розслідування розпочалося після звернення керівництва Люблінського католицького університету. Співробітник закладу отримав тривожні повідомлення від слухачок семінарії про агресивні та екстремістські висловлювання одного зі студентів.

За даними слідства, 21-річний Ярослав Ф. під час занять вихваляв злочини, зокрема расистського характеру, та висловлював намір убити випадкових людей у межах інтернет-челенджу під назвою "кривава п’ятниця". Також він нібито намагався переконати одну зі студенток долучитися до таких дій.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловік мав три ножі. Один він носив із собою, а ще два ножі, призначені для метання, зберігав за місцем проживання.

"Підозрюваний надихався на вчинення злочину, переглядаючи жорстокі матеріали в додатку Telegram. Попередній аналіз вилученої електронної техніки (двох телефонів та ноутбука) показав, що він шукав у мережі матеріали, пов’язані з тортурами та заподіянням болю", – повідомила прокуратура.

За словами слідчих, запланований напад вдалося попередити завдяки оперативній реакції керівництва університету та втручанню поліції.

Студента затримали під час роботи в таксі

Правоохоронці затримали Ярослава Ф. під час роботи водієм таксі. Йому висунули обвинувачення у підготовці до вбивства з мотивів, що заслуговують на особливе засудження, а також через ненависть на ґрунті расових відмінностей.

Підозрюваний не визнав провини та надав пояснення, у яких поставив під сумнів висновки слідства.

Районний суд Люблін-Захід задовольнив клопотання прокуратури й постановив узяти чоловіка під варту на три місяці. За інкриміновані йому дії загрожує до 15 років ув’язнення.

За інформацією речника Люблінського католицького університету Войцеха Андрусевича, затриманий навчався на кримінолога. Після отримання інформації від поліції та прохання дозволити доступ до кімнати студента в гуртожитку ректор дав відповідну згоду.

В університеті заявили, що співпрацюють із правоохоронцями задля безпеки студентів.

Андрусевич також закликав не обмежуватися звинуваченнями, а намагатися зрозуміти проблеми молодих людей, які можуть становити загрозу для оточення.

У Польщі фіксують інші напади - головні новини

Нагадаємо, що затримання українського студента відбулося на тлі серії тривожних інцидентів у польських навчальних закладах. Після низки випадків у школах Мазовецького воєводства поліція вирішила повернути патрулі до навчальних закладів по всій країні.

10 жовтня у Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих. Двоє постраждалих були неповнолітніми. Перед цим у польському місті Остроленка під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 поранення дістали дев’ятеро людей. Ще раніше під час іншого інциденту 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Крім того, у Польщі зростає кількість нападів на українців на вулицях, але це не масове явище і тому зараз немає підстав закликати людей виїжджати з цієї країни, сказав посол України в Польщі Василь Боднар.

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