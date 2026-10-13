Європа 'повстала' проти Трампа: лідери ЄС готують нові жорсткі санкції проти Росії, – Politico

Незабаром ЄС має намір вимагати різкого посилення санкцій проти Москви.

Європейські лідери готуються вимагати посилення санкцій проти Росії на засіданні Європейської ради – що ставить їх у опозицію до президента США Дональда Трампа всього через кілька днів після того, як він уклав угоду з кремлівським диктатором Володимиром Путіним про послаблення обмежень на експорт російського дизельного палива.

Вони планують закликати до нових санкцій та заходів, які вдарять по нафтових доходах Москви. При цьому уряди країн ЄС відкидають заяву Трампа про те, що він нібито домігся енергетичного перемир’я між Росією та Україною, пише Politico.

Розбіжності викривають зростаючий розкол у питанні про те, як змусити Москву сісти за стіл переговорів. Поки Трамп намагається знизити ціни на паливо в США, допускаючи більше російського дизеля на світові ринки, європейські лідери стверджують, що обмеження енергетичних доходів Кремля залишається критично важливим, щоб змусити Путіна завершити війну.

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Європа проти Росії

"Росія не зацікавлена в деескалації, припиненні вогню чи мирі, – заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск на конференції з питань безпеки у Варшаві. – Саме тому я поїду до Брюсселя, щоб попросити своїх партнерів серйозно розглянути питання про значне посилення санкцій проти Росії".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав до введення додаткових обмежень, вказавши на триваючі атаки Москви на українську енергетичну інфраструктуру попри оголошене Трампом перемир’я.

"Росія вестиме переговори сумлінно лише під тиском. Після безрозсудних атак Москви на цивільну енергетичну інфраструктуру України ми маємо навіть посилити санкції", – заявив Мерц.

Цей заклик пролунав уже після того, як міністри закордонних справ ЄС схвалили найбільше за всю історію розширення санкційного списку блоку проти Росії – під обмеження потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб.

Санкції потрібно посилювати

ЗМІ пишуть, що Єврокомісія також готує 23-й пакет секторальних санкцій – Київ очікує, що цей пакет буде передано урядам ЄС до кінця року. Інші європейські країни займають схожу позицію. Велика Британія та Норвегія також пообіцяли посилити тиск на Москву.

"Важливо вводити санкції проти Росії – щоб не фінансувати війну", – підкреслив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, закликавши усунути лазівки в чинних обмеженнях.

Виборчий розрахунок Трампа

Повідомляється, що за закритими дверима багато європейських дипломатів вбачають у різкій зміні курсу Трампа – у бік пом’якшення обмежень на російські енергоносії – насамперед внутрішньополітичний розрахунок, пов’язаний із проміжними виборами у США наступного місяця.

На президента наростає тиск через ціни на паливо, які різко зросли після початку війни США та Ізраїлю з Іраном. Пообіцявши під час своєї виборчої кампанії у 2024 році знизити ціни на бензин нижче 2 доларів за галон (3,8 літра), Трамп тепер зіткнувся з ситуацією, коли виборці платять удвічі більше. А республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом.

Його угода з Путіним передбачає випуск на світові ринки додаткових 4,8 мільйона тонн російського дизеля протягом найближчих місяців – що має знизити тиск на постачання та ціни.

Однак європейські та українські чиновники сумніваються, що ці додаткові поставки справді дадуть суттєвий результат. За їхніми словами, обіцяний загальний обсяг становить лише близько 10 днів споживання у США. Вони побоюються, що ця угода підірве зусилля щодо позбавлення Москви доходів, які фінансують її війну, зазначають журналісти.

Також чиновники сумніваються, чи має намір Путін дотримуватися оголошеного Трампом енергетичного перемир’я. Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі з моменту оголошення – а Київ заявляє, що з ним цю угоду не узгоджували.

При цьому поки що більшість європейських чиновників не хочуть публічно критикувати Трампа – попри будь-які сумніви щодо цієї угоди. За словами одного дипломата, ЄС та Україна мають зберігати свою позицію в найближчі тижні – коли довгострокові наміри адміністрації щодо Києва можуть стати більш зрозумілими. Він додав, що Трамп, можливо, знову змінить курс – якщо Путін не поставить обіцяний дизель.

Тиск на Вашингтон

Ця суперечка також поновила заклики Європи до Вашингтона – виконувати власні санкції проти Москви. Туск закликав Європу та США діяти спільно – щоб продемонструвати Росії, що вони готові ввести більш жорсткі заходи. А глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас закликала Вашингтон привести свій підхід у відповідність до підходу Брюсселя.

Каллас послалася на масштабний законопроект про санкції проти Росії, який просував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем і який Трамп підписав минулого місяця, але поки що не ввів у повну силу.

Цей законопроект надає Вашингтону додаткові інструменти – для тиску на енергетичну торгівлю Росії та тих, хто допомагає їй вести війну. Європейські чиновники хочуть, щоб адміністрація використовувала їх, а не послаблювала обмеження на російський експорт.

Деякі республіканці також закликають до більш жорстких дій. "Я вважаю, що нам потрібно ввести в дію законопроект про санкції проти Росії", – заявив на Варшавській конференції конгресмен-республіканець Ден Креншоу. Ці розбіжності порушують у Європі й ширші питання – про її залежність від Вашингтона, пишуть ЗМІ.

Особливо на тлі повідомлень про те, що американські чиновники пригрозили обмежити доступ України до американської зброї, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, не торкаючись безпосередньо цих повідомлень, заявив, що Європі терміново потрібно взяти на себе "головну відповідальність" за власну оборону – оскільки Вашингтон скорочує свою військову присутність на континенті.

Однак безпосереднє випробування настане в четвер – коли лідери ЄС спробують зберегти тиск на Москву. Навіть попри те, що їхній наймогутніший союзник рухається в протилежному напрямку.

Інші новини про рішення Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Драпатий і Паліса отримали дзвінки з погрозами від адміністрації Трампа. Адміністрація США дала зрозуміти представникам української влади: якщо під час нещодавно оголошеного перемир’я будуть завдані удари по російській енергетичній інфраструктурі, Вашингтон покладе відповідальність на Київ.

Крім того, ми також повідомляли, що в США жорстко відповіли європейцям на критику дизельної угоди Трампа і Путіна. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що європейці закуповують енергоресурси у Росії, тим самим також фінансуючи військову машину Кремля.

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