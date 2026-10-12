Усі країни ЄС схвалили відкриття двох переговорних кластерів з Україною

Усі країни-члени ЄС домовилися про те, що для України та Молдови будуть відкриті переговорні кластери 2 і 3.

Усі країни Європейського Союзу схвалили відкриття двох переговорних кластерів з Україною. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн у соцмережі X.

"За "Чорногорським понеділком" послідує черговий "Супервівторок" для Албанії, Молдови та України", – написав він.

Бірн зазначив, що всі країни-члени ЄС домовилися про те, що для України та Молдови будуть відкриті переговорні кластери 2 і 3. Також будуть закриті розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 для Чорногорії.

Відео дня

Нагадаємо, що зараз Ірландія головує в Європейській раді.

ЄС може відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця року

Раніше The Kyiv Independent повідомляв, що Євросоюз може відкрити всі шість переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС уже до кінця року. Однак це може статися лише за найоптимістичнішого сценарію.

Ключовим кроком має стати ухвалення Верховною Радою закону про розширення прав угорськомовної меншини. Саме цього рішення Угорщина вимагала від Києва для зняття свого вето на подальше просування переговорів про вступ України до ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: