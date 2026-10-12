Росія вдарила по підприємству 'Рошен': у компанії прокоментували атаку

У "Рошен" наголосили, що вони виробляє кондитерську продукцію, а не зброю.

Виробничі потужності "Рошен" у Вінниці опинилися під ударом Росії. Про це корпорація повідомила на своєму сайті.

"Завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації вдалося зберегти життя працівників", – зазначили у компанії.

У "Рошен" наголосили, що на тлі атаки російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про виробництво безпілотників на підприємствах корпорації.

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"ROSHEN офіційно спростовує цю інформацію. Підприємства корпорації виготовляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об’єктом", – пише "Рошен".

У компанії додали, що російські удари призводять до руйнування виробничих потужностей, втрати робочих місць і перебоїв у постачанні продукції.

Російські удари по цивільній інфраструктурі – інші новини

Як зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час масованих атак по цивільній інфраструктурі України російські військові змінюють тактику. Зокрема, вони розширюють географію ударів безпілотниками, намагаючись розосередити сили протиповітряної оборони Сил оборони України.

Нагадаємо, минулого тижня російські окупаційні війська атакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод у Києві, який посідає сьоме місце серед найбільших фармвиробників України за виручкою. Крім того, російські окупанти знову вдарили по складах із продуктами харчування. Під удар потрапив склад торговельної мережі "Ашан".

4 жовтня російська атака зруйнувала фармацевтичний завод "КУСУМ" у Сумах. Унаслідок удару загинув співробітник підприємства Євген Мірошниченко, який із 2009 року працював в інженерному відділі заводу.

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