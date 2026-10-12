70-річна киянка загубила мільйон в маршрутці: як їй вдалося повернути кошти

За її словами, в сумці були кошти, золоті прикраси та документи на майно.

70-річна киянка звернулася до правоохоронців після того, як помітила, що втратила сумку із заощадженнями на суму в понад мільйон гривень, повідомляє в Facebook поліція Києва.

Жінка розповіла, що після того, як вийшла з громадського транспорту у Деснянському районі, вона помітила відсутність своїх речей. За її словами, в сумці були кошти, золоті прикраси та документи на майно.

"Зникнення неабияк схвилювало киянку, адже у ручній поклажі вона везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість", - йдеться в повідомленні поліції.

Відео дня

Працівники карного розшуку Деснянського управління поліції почали перевіряти всі можливі версії події. Перш за все, вони встановили автобус, яким їхала киянка, та разом із водієм оглянули транспортний засіб.

Виявилося, що сумка жінки з чималою сумою та коштовностями впала під час руху автобуса.

"В результаті з’ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою "гармошкою". Щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму", - повідомила столична поліція.

Додається, що правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом, киянка не приховувала радості та щиро дякувала поліцейським.

Інші інциденти в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кропивницькому 12 жовтня чоловік кинув у поліцейських гранати, у місті введено спеціальну операцію "Грім". За даними Нацполіції, чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Згодом правоохоронці заявили, що озброєного правопорушника затримано. Попередньо, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також ми писали, що в Харкові пролунало одразу кілька вибухів, під атакою опинився Холодногірський район міста. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що сталося влучання по житловому будинку, там під завалами можуть перебувати люди. Руйнування дуже серйозні, попередньо, склався цілий під'їзд. Терехов додав, що ворог наносив удари "Бандеролями".

Вас також можуть зацікавити новини: