НАТО представило покроковий план дій на випадок нападу Росії

Сама концепція отримала назву "Ініціатива зі стримування на східному фланзі".

У НАТО вже мають чіткий сценарій дій на випадок, якщо Москва наважиться напасти на когось із членів Альянсу. Деталі плану розкрив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час безпекового форуму у Варшаві, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Гринкевича, план складається з кількох кроків. Спершу війська Альянсу мають зупинити перший удар. Якщо ж Росія продовжить агресію, її позбавлять змоги керувати своїми військами та постачати їм усе необхідне.

Головне завдання полягає в тому, щоб зупинити вторгнення ще на старті. Так у НАТО хочуть не допустити, щоб конфлікт переріс у масштабну звичайну чи навіть ядерну війну, як йдеться у матеріалі.

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Сама концепція отримала назву "Ініціатива зі стримування на східному фланзі".

Одна з ключових ідей плану передбачає створення великої так званої "автономної зони". Там російський наступ стримуватимуть безпілотники та наземні роботизовані системи. Завдяки цьому Альянс розраховує уникнути великих втрат серед своїх військових, пише видання.

Крім того, НАТО не виключає ударів ракетами великої дальності по російських командних пунктах і системах протиповітряної оборони. За наявними даними, серед можливих цілей є об'єкти в Калінінградській області, неподалік Санкт-Петербурга та на території Білорусі.

Очікується, що такі удари послаблять контроль Росії над небом. Це відкриє сухопутним силам Альянсу шлях до контрнаступу. У плані, як зазначає WSJ, фігурує V корпус армії США, який діятиме разом з іншими підрозділами НАТО.

Окрему роль відведено авіації. Літаки Альянсу мають бити по російських підкріпленнях ще тоді, коли ті рухатимуться до лінії фронту, а також уражати інші військові об'єкти в тилу ворога, розповідає видання.

Узгоджувати всі ці дії має так званий "цифровий каркас". Йдеться про хмарну систему, через яку армії країн-союзниць швидко обмінюватимуться засекреченими даними про цілі. Це має пришвидшити передачу інформації та допомогти різним підрозділам діяти злагоджено.

Як пише WSJ, окремі частини цієї мережі вже випробували на Близькому Сході під час військової кампанії США проти Ірану. Набутий досвід можуть використати, щоб налагодити взаємодію союзних військ у разі великої війни.

Масштабні ядерні навчання

Нагадаємо, що з 13 по 23 жовтня в Італії пройдуть щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon, до яких долучаться 17 країн-союзниць. Як повідомляло Politico, напередодні маневрів Альянс намагається переконати Москву, що вони не становлять загрози, адже бойову ядерну зброю під час тренувань не використовуватимуть.

Як нагадує видання, після попередніх навчань НАТО Москва надіслала альянсу лист із погрозами завдати ударів по території союзників та згадкою про можливість застосування ядерного арсеналу.

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