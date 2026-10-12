Легенда, якій майже 1700 років: у Британії знайшли сліди табору римського імператора

До недавнього часу археологи не мали жодних доказів існування військового табору або форту на вершині Френні-Фаур.

Археологи виявили в Уельсі римський форт, знахідки в якому можуть свідчити про те, що середньовічна легенда про військовий табір імператора Магна Максима має реальне підґрунтя, повідомляє The Guardian.

Магн Максим, римський імператор, який правив Британією у IV столітті, очолював війська в походах проти піктів і скоттів. Однак припущення, що він також облаштував військовий табір поблизу пагорба Френні-Фаур в Уельсі, досі ґрунтувалося лише на місцевих переказах.

Тепер знайдені на території нещодавно ідентифікованого римського форту в графстві Пембрукшир монети IV століття та інші артефакти можуть свідчити, що середньовічна оповідь мала під собою реальні історичні підстави. Відкриття викликало значний інтерес серед археологів.

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Форт виявив доктор Марк Мерроні, провідний фахівець із римської історії в Оксфордському університеті. Він керує розкопками, які допомагають відтворити історію про Магна Максима, викладену в "Мабіногіоні" – збірці середньовічних епічних оповідей про міфи, магію та чудеса.

Мерроні не приховує захоплення тим, що в цій місцевості знайшли єдиний римський військовий об'єкт поблизу місця, де, згідно з "Мабіногіоном", перебував імператор.

"Якщо Магн Максим був там, то там мало бути й військо", – зазначив археолог.

"Це настільки віддалена місцевість, але в легенді згадується найсхідніша вершина пагорбів Преселі – саме там розташований цей об'єкт. Наявність добре укріпленого римського допоміжного форту може допомогти розгадати таємницю легенди з "Мабіногіону", яка зберігається майже 1700 років", – додав він.

В оповіді "Сон Максена Вледига" середньовічні автори використовували валлійське ім'я імператора, розповідаючи про його шлях до влади. Згідно з легендою, під час військових походів він розбив табір на Френні-Фаур – найсхіднішій вершині пагорбів Преселі заввишки 395 метрів.

Як археологи натрапили на це місце

До недавнього часу археологи не мали жодних доказів існування римського тимчасового військового табору або форту на вершині Френні-Фаур чи біля її підніжжя. Мерроні виявив укріплення у 2024 році, приблизно за 3,5 кілометра на південний захід від вершини.

На супутникових знімках дослідник помітив чіткі обриси споруди на зарослому полі. Невдовзі після відвідування місця він звернув увагу на римську черепицю, яка стала першою з багатьох археологічних знахідок.

За фінансової підтримки Оксфордського університету та завдяки краудфандингу археологи провели перший із кількох запланованих етапів розкопок. Роботи підтвердили припущення Мерроні про призначення та історичне значення цього об'єкта.

За словами дослідника, перед початком розкопок його брат Нік жартома попросив знайти хоча б пару монет, які могли б підтвердити теорію про Магна Максима.

"Він повернувся й запитав: "Ну що, ці підійдуть?" Я відповів: "Ти жартуєш?" Він знайшов дві монети, датовані кінцем IV століття… Захопливо думати, що ці дві монети можуть бути пов'язані з історією про Максена Вледига – Магна Максима – у "Мабіногіоні", валлійському відповіднику "Одіссеї", – сказав археолог.

Йдеться, що Мерроні спеціалізується на римсько-британському періоді. Серед його попередніх відкриттів – дві римські вілли: у Форд у графстві Пембрукшир і в Каттеслоу в графстві Оксфордшир. У 2022 році він також виявив римську дорогу вздовж південного схилу пагорбів Преселі. Це відкриття поставило під сумнів припущення, що римляни не просувалися далеко вглиб Уельсу.

Результати досліджень опублікують у журналі Antiqvvs, який виходить щокварталу та присвячений археології, стародавньому мистецтву й історії. Магн Максим також стане одним із героїв майбутньої книжки Мерроні Lives of the Roman Emperors: From Augustus to Romulus Augustulus ("Життя римських імператорів: від Августа до Ромула Августула").

Розміри форту становлять 180 на 150 метрів. Він розташований на схилі, звідки відкривається широкий огляд навколишньої місцевості. За оцінками археологів, тут могли розміщуватися близько 500 військових. Відкриття також ставить під сумнів припущення, що місцеве кельтське населення підтримувало мирні відносини з римськими загарбниками.

"Форт має характерну форму гральної карти із заокругленими кутами та перпендикулярною дорогою", – пояснив Мерроні.

Серед уже знайдених артефактів – незвичайний залізний стиль для письма, численні уламки кераміки, велика кількість римської черепиці та значні ділянки ущільнених глиняних підлог, характерних для римських військових об'єктів. На території також збереглися колії, залишені возами.

Геофізичне дослідження підтвердило наявність прямокутної будівлі в центрі укріпленої території та ще однієї, більшої прямокутної споруди безпосередньо на південь від неї.

"Таке розташування відповідає типовій схемі розміщення штабної будівлі, орієнтованої на схід, тобто "обличчям до ворога", та будинку командувача", – зазначив дослідник.

В Ізраїлі виявили добре збережену єврейську ритуальну лазню

Нагадаємо, що в Ізраїлі археологи виявили добре збережену єврейську ритуальну лазню, якій приблизно 2000 років. Споруду вагою близько 25 тонн знайшли під час розкопок у місті Кір'ят-Гат на півдні країни.

Знахідка датується періодом Другого Храму. Тобто, епохою, коли жив Ісус Христос. Споруда є міквою – спеціальним басейном, який у юдейській традиції використовували для ритуального очищення.

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