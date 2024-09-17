В Сумській ОВА зазначили, що наразі ворог активно застосовує екологічний терор проти України.

У Сумській області ситуація із забрудненням на річці Сейм знову стала гіршою. Вода вчергове почала темніти, а мешканці прилеглих населених пунктів відчувають неприємний запах. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема причини виникнення ситуації, можливі наслідки та методи вирішення екологічної проблеми було розглянуто під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

За словами фахівців, проведені дослідження показали, що погіршення ситуації було пов'язане із забрудненням води органічними речовинами. В Сумській ОВА підкреслили, що в Україні поблизу немає жодного такого виробництва, проте такі потужності присутні поблизу нашого кордону на території Росії, відходи від якого жителі РФ можуть скидати в річку.

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"Сьогодні ворог активно застосовує екологічний терор, як один із видів боротьби з українським народом. Ми чітко прослідковуємо ці злочини по відношенню до наших водних ресурсів вже вдруге поспіль, адже ситуація на Сеймі після стабілізації знову погіршилася. Керівники громад та всі компетентні служби мають діяти чітко та злагоджено, ефективно відреагувати та мінімізувати негативні наслідки. Перш за все, потрібно поінформувати жителів про ситуацію, надати всі роз’яснення та застереження", - наголосив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Також він доручив забезпечити дотримання всіх санітарних вимог на місцях, де було виявлено нові плями, прибрати біоресурси та утилізувати їх, встановити заборонні таблички, провести детальний аналіз зниження рівня води протягом останніх років, а також дослідити вплив екологічної ситуації на стан здоров'я людей.

"Моніторинг постійно триває, здійснюється забір проб та проводяться дослідження, вживаються практичні заходи для покращення ситуації. За наявними результатами досліджень, токсичних речовин, а також пестицидів не знайдено. Збудників хвороб також не виявлено. Проте, заборона щодо вилову риби, користування водою із водойм та купання і надалі обов’язкові", - додали в Сумській ОВА.

Забруднення річки Сейм - останні новини

Раніше у "Київводоканалі" розповіли, що ситуація з якістю води у Києві є контрольованою. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території столиці та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

Також було оголошено про збитки від забруднення річок Сейму та Десни. Такі проблеми вже завдали збитків Чернігівській області на суму 186 млн грн. Проте остаточна сума буде відома після подолання наслідків забруднення.

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