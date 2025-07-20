Зазначається, що ця риба пожере все живе.

В озерах України водиться риба, яка здатна вигнати всіх сусідів у водоймі. Цей хижак використовує всю можливу їжу на різних етапах свого життя.

Іхтіолог Інституту зоології ім. І. І. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь у коментарі "Телеграфу" розповіла, що йдеться про ротана-голівку, який може перетворити озеро на майже моноспецифічне середовище:

Наскільки мені відомо, в нашій фауні є 2 види риб, які здатні утворювати такі водойми. Наш звичайний окунь може утворювати невеликі окуневі озера, де мешкає лише один вид риб. Так само може і ротан-головешка.

За її словами, цей хижак може витіснити навіть карася, знищуючи його ікру та змінюючи склад місцевих водних угруповань. Крім того, ротань може впливати навіть на земноводних, споживаючи їхню ікру.

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"Ротан може суттєво впливати на популяції земноводних, знищуючи ікру жаб, що розмножуються у воді. Зокрема, ікра зелених жаб для нього є їжею", - вказала вчена.

У зв'язку з цим вкрай важливо стежити за популяцією ротаня-голівки, щоб зберегти місцеві види та екологічну рівновагу.

Довідка УНІАН. Ротан-головешка - прісноводна риба сім'ї Головешкових, завдовжки до 25 см з великою головою і багаторядними зубами. Вона витривала і здатна виживати в складних умовах у замерзлих або пересихаючих водоймах, з низьким вмістом кисню.

Війна в Україні - низка риб опинилися під загрозою

Іхтіолог Інституту зоології ім. І. І. Шмальгауза. І. І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла, що підрив греблі Каховської гідроелектростанції росіянами 2023 року завдав серйозного удару по популяціям риби в Україні, включно з червонокнижними осетровими.

Також постраждали популярні в Україні види риб - щука і товстолоб зникають з прилавків.

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