Після пожежі, що загасили рятувальники, до них підійшов зморений кіт та почав просити ковток води.

Київський рятувальник напоїв кота після пожежі та підкорив соцмережі.

Фотографію виклали співробітники ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"Ми відповідальні за тих, кого приручили… Ця спека, що нині панує в Україні - справжнє випробування не лише для нас, а й для тих, хто самостійно себе захистити не в змозі. Саме тому ми мусимо бути як ніколи уважними і небайдужими до потреб наших хвостатих сусідів", - наголосили у ДСНС.

Рятувальники розповіли, як у понеділок, 19 липня, після гасіння пожежі до них підійшов зморений кіт та почав просити ковток води.

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"Учора цей рудий точно знав до кого прийти по рятівний ковток прохолодної водички. Наші столичні вогнеборці саме ліквідовували пожежу по вул. Пирогівський шлях, 154, коли до них прибився зморений спекою котик. Хлопці його напоїли, після чого хвостатий чкурнув по своїм справам", - розповіли рятувальники.

Раніше у Києві чоловік, який сів перепочити на лавочку, став зіркою соцмереж, погладивши ворону, що вирішила скласти йому компанію.

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Автор: Денис Прядко