Раніше сповіщалося, що вогонь охопив більш як 10 тисяч гектарів лісу.

Відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Чорнобильській зоні відчуження відсутні.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку з поширенням неправдивої інформації у соціальних мережах та у низці ЗМІ щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, ДСНС повідомляє: станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали, не поширювати неперевірену інформацію та слідувати за повідомленнями лише в офіційних джерелах.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі сповістила, що через інтенсивні обстріли з боку російських окупантів у зоні відчуження в районі ЧАЕС почалися масові пожежі. Було відомо про 31 місце загоряння. Вогонь охопив більш як 10 тисяч гектарів лісу.

Вже 28 березня радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що радіаційний фон у Київській області в межах норми, у Чорнобильській зоні великих пожеж немає.

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