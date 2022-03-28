Інформація про великі пожежі в Чорнобильській зоні дещо застаріла.

Радіаційний фон у Київській області в межах норми, у Чорнобильській зоні великих пожеж немає.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що достатньо багато "розганяється інформації" про великі пожежі в Чорнобильській зоні. За словами Денисенка, це дещо застаріла інформація, оскільки насправді великі пожежі там були близько тижня тому, площею близько тисячі гектарів.

Денисенко зауважив, що окупанти не пропускали туди пожежників, але все-таки вдалося погасити ці пожежі.

"У Київській області радіаційний фон в межах норми. Станом на зараз в Чорнобильській зоні ситуація по пожежах більш-менш стабільна і великих загорянь немає", - наголосив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, через інтенсивні обстріли з боку російських окупантів у зоні відчуження в районі ЧАЕС почалися масові пожежі. Вогонь охопив більше 10 тис. гектарів лісу.

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