Наразі рятувальники зафіксували 31 пожежу.

Через інтенсивні обстріли з боку російських окупантів у зоні відчуження в районі ЧАЕС почалися масові пожежі. Наразі відомо про 31 місце загоряння. Вогонь охопив більше 10 тис. гектарів лісу.

Про це інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в своєму Telegram-каналі.

Денісова уточнила, що вогонь спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря.

Через те, що російські окупанти захопили зону відчуження, наразі рятувальники не можуть вжити дієвих заходів для локалізації горіння та ліквідації пожежі.

"Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонуклідів, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи. Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час", - уточнила Людмила Денісова.

Чиновниця звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі.

Нагадаємо, через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею "екоцид".

Вас також можуть зацікавити новини: