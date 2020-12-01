У Данії сотні заражених коронавірусом норок, імовірно, втекли зі звіроферм.
Про це повідомляє The Guardian.
Фахівець данського ветеринарного і продовольчого управління Стен Мортенсен пояснив, що щорічно звідти збігають кілька тисяч норок. За його даними, близько 5% норок цього року могли бути заражені коронавірусом.
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Якщо норки передадуть інфекцію іншим тваринам, вірус може мутувати, і контролювати його поширення в такому випадку буде вкрай важко.
За словами Мортенсена, норки добре переносять хворобу, а ризик смерті у них досить низький.
У свою чергу, фахівці в США сподіваються, що незабаром буде готова вакцина від COVID-19 і для цих тварин.
Коронавірус у норок
- У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям
- Влада Данії ухвалила рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.
- Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена".
- Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.
- Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.
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