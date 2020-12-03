Ім'я маленькому слону виберуть за допомогою спеціального конкурсу / скріншот
У Токійському зоопарку показали журналістам маленьке слоненя.
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Він з'явився на світ в кінці жовтня і важив тоді 120 кілограмів, а його зріст досягав одного метра.
Батьки малюка приїхали з Таїланду - місцева влада подарувала їх японському імператору.
Слоненя добре харчується, набирає вагу і майже весь час проводить з мамою. Ім'я йому оберуть за допомогою спеціального конкурсу.
У Токійському зоопарку вперше за 138 років з'явилося слоненя
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