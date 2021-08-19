Після огляду дитинча черепахи відпустили в океан / скріншот
Під час перевірки гнізд морських черепах у Північній Кароліні біологи знайшли двоголове дитинча черепахи.
"Невже дві голови краще, ніж одна?! Не щодня біологи парку знаходять двоголову морську черепаху", - йдеться в повідомленні на сторінці Національного узбережжя мису Хаттерас у Facebook.
На опублікованому працівниками парку відео видно, що обидві голови життєздатні, а ласти черепашонка працюють. Після огляду і підтвердження хорошого стану здоров'я біологи відпустили дитинча в океан.
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