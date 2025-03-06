Як і багато видів гібонів, вони демонструють яскраво виражений статевий диморфізм.

У віддалених лісах північного В'єтнаму був помічений крихітний гібон, але це не звичайна мавпа: це дитинча другого за рідкісністю виду мавп у світі, гібона као віт.

Як пише Interesting Engineering, нещодавно опубліковані кадри були зняті в листопаді 2024 року дослідниками з Fauna & Flora, які обстежували популяцію в Каобанзі, фрагментованому лісі на кордоні північного В'єтнаму і південно-східного Китаю.

На їхньому відео показано групу гібонів као віт, які деруться і шукають їжу на дереві, а одна з них несе крихітне дитинча, що чіпляється за її живіт.

Відео дня

"Ми були дуже раді виявити ще одне дитинча гібона као віт під час нашого звичайного патрулювання. Це було найменше дитинча гібона, якого я коли-небудь бачив, і, побачивши його, я пригадав своїх власних дітей, коли вони були немовлятами, якими опікувалася моя дружина", - сказав у своїй заяві Нгуєн Дук Тхо, менеджер проєкту з гібонів cao vit у Fauna & Flora і член команди зі збереження гібонів.

Цікаво, що гібон cao vit (Nomascus nasutus), також відомий як східний чорний чубатий гібон, славиться своїми ранковими свистячими піснями, використовуваними для захисту території, а також своїми довгими руками, які дають змогу їм акробатично перестрибувати з дерева на дерево.

Як і багато видів гібонів, вони демонструють яскраво виражений статевий диморфізм: у дорослих самців чорне хутро, а у дорослих самок - жовтувато-коричневе. Вони, як правило, утворюють пари на все життя і живуть дуже невеликими сімейними групами.

Fauna & Flora працює над захистом гібона као віт уже понад 20 років. Вид вважався вимерлим 2002 року, доки деякі з дослідників уперше за багато років не помітили невловиму мавпу. Однак проблемний вид ще не вийшов із лісу: його поточну популяцію оцінюють лише в 74 особини в 11 сімейних групах.

Важливо, що найрідкісніший примат у світі - гібон хайнань - колись вважався підвидом гібона као віт, але тепер вони вважаються окремим видом. Його популяція, що зустрічається тільки в західній частині острова Хайнань у Південно-Китайському морі, скоротилася до приблизно 35 особин.

Понад рік тому дослідження популяції, проведене Fauna & Flora, показало, що чисельність гібонів као віт була значно нижчою, ніж вважалося раніше. Попередні оцінки були завищені через подвійний підрахунок.

Зазначається, що це останнє спостереження за здоровим дитинчам дає новий проблиск надії на виживання виду. Дук Тхо додав:

"Це дивовижний і обнадійливий знак надії для популяції виду, яка наразі дуже мала, і підкреслює критичну важливість довгострокового моніторингу та зусиль зі збереження в Каобанзі".

Новини про зникаючих тварин

Галапагоського пастушка, відомого місцевим жителям як пачай, який є ендеміком Галапагоських островів, востаннє помітив на острові Флореана Чарльз Дарвін 1835 року на острові Флореана.

Його вважали вимерлим на місцевому рівні і таким, що підлягає реінтродукції з інших Галапагоських островів, поки його не помітили під час недавніх польових робіт.

Вас також можуть зацікавити новини: